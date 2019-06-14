Участники сделки ОПЕК+ близки к достижению договоренности, которая позволит сохранить цены на нефть в диапазоне 55—65 долларов за баррель. Об этом заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» .



«Скорее всего, стороны близки к тому, чтобы достичь договоренности, или в любом случае это будет продление соглашения. Конкретно речь пойдет о сохранении объемов добычи или это будет некоторый пересмотр объема добычи в сторону повышения или понижения — неважно. В любом случае, на мой взгляд, это позволит сохранить цены на приемлемом уровне — 55—65 долларов за баррель», — отметил глава «Газпром нефти».

По его мнению, сделка ОПЕК+ прекрасно себя зарекомендовала в качестве механизма, регулирующего цены на рынке нефти. «В принципе рынок понимает, что участники этого соглашения в любой момент готовы отреагировать на любое событие, в том числе и геополитическое, эффективно или нарастив объемы добычи, предложения нефти, или сократив их», — пояснил Дюков.

ОПЕК и другие производители нефти, не входящие в картель, в декабре прошлого года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В соответствии с этим решением 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки до 25,94 млн баррелей. Десять стран, не входящих в картель, в соответствии с соглашением должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки до 17,937 млн баррелей в сутки.

Россия, в частности, должна сократить суточную добычу нефти на 228 тыс. баррелей.

Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра.