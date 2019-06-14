Арбитражный суд Москвы утвердил порядок проведения торгов по продаже 11 земельных участков и жилого помещения, принадлежащих ранее признанному банкротом Лазарю Маркусу (муж бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус), говорится в определении суда.

Начальная цена участков составляет от 308 тыс. до 4,8 млн рублей, жилое помещение в Московской области выставлено на торги за 27 млн рублей.

Столичный арбитраж в мае продлил на шесть месяцев процедуру реализации имущества Маркуса. Соответствующее ходатайство было подано в суд финансовым управляющим имуществом должника Александром Крыловым. По его словам, не завершены все необходимые мероприятия, предусмотренные нормами закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Суд продлил на полгода процедуру банкротства мужа экс-главы Внешпромбанка Маркус В марте арбитражный суд установил временное ограничение на выезд из РФ для Лазаря Маркуса.

В марте арбитражный суд установил временное ограничение на выезд из РФ для Лазаря Маркуса.

Как отметил управляющий, его требования о предоставлении сведений, необходимых для анализа финансового состояния должника, не исполнены. Кроме того, ему не передано имущество, принадлежащее должнику, сообщил Крылов. Ограничение на выезд из страны установлено до даты вынесения определения суда о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве Маркуса.

Столичный арбитраж 23 мая 2018 года ввел в отношении Маркуса процедуру реализации имущества гражданина. Заявление о банкротстве было направлено в суд банком ВТБ 24 из-за долга перед ним в размере более 319 млн рублей.