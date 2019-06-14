В Москве направлено в суд уголовное дело о покушении на мошенничество: злоумышленник под видом сотрудника банка требовал взятку с компании за помощь в получении кредита. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

«Следственной частью Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело о покушении на мошенничество на сумму свыше 10 миллионов рублей», — рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД полковник внутренней службы Юрий Титов.

В ходе расследования установлено, что фигурант уголовного дела совместно с неустановленными сообщниками пытался путем обмана похитить денежные средства, принадлежащие одной из компаний.

«В июле 2018 года злоумышленник, представившись сотрудником юридического отдела одного из банков, ввел в заблуждение директора упомянутой выше компании относительно имеющейся у него возможности повлиять на получение кредита на крупную сумму. Назначив встречу с потерпевшим в одном из столичных ресторанов, он убедил его в том, что для прохождения процедуры кредитного комитета в банке необходимы денежные средства для вознаграждения», — сообщили в столичном ГУ МВД.

В тот же день фигурант был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 43-летний москвич. Как выяснилось, злоумышленник не намеревался выполнить обещание, так как не имел такой возможности.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 Уголовного кодекса РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество»). В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием установлено, что обвиняемый причастен как минимум к трем эпизодам противоправной деятельности.

Общая сумма ущерба составила более 10 млн рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.