Банк «Русский Стандарт» уменьшил ставки по двум рублевым депозитам.

Вклад «Максимальный доход +» (на 370 дней) открывается под 7—7,25% годовых (ранее — под 7—7,5%). Минимальная сумма при его оформлении в офисе — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Пополнение счета не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.



Доходность «Пенсионного» (от 10 тыс. рублей на 181, 360 и 390 дней) составит 6,25—7,25% годовых (прежде — 6,25—7,5%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.