Люди становятся главной мишенью киберпреступников, сообщил в интервью агентству «Прайм» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы видим, что в главном фокусе киберпреступников будут находиться физические лица, являясь для них мишенью номер один. Не компании, не государственные институты, а именно физические лица», — заявил он и пояснил, что это происходит в том числе потому, что у нас в стране улучшается ситуация по борьбе с киберпреступностью.

«Все больше и больше корпораций осознают киберриски и принимают соответствующие меры. Люди, работающие в крупных компаниях, занимаются защитой своей компании и своих клиентов. Государственные институты, внедряя электронные госуслуги, занимаются киберзащитой. Все это приводит к росту уровня киберзащиты в целом», — сказал Кузнецов.

При этом физические лица остаются беззащитными, добавил зампред правления Сбербанка. Таким образом, мошенники будут стараться похитить персональные данные клиентов.

«В перспективе двух-трех лет мы видим такие риски, как использование мошенниками различных инструментов для утечки персональных данных, данных по банковским инструментам, любой информации о банковских счетах, карточках, паролях. Мы сейчас переживаем изменение тренда, это следует признать», — сообщил Кузнецов.