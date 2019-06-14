Второй месяц подряд размер среднего чека продолжает сокращаться, двигаясь в направлении самых низких годовых значений, свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир». По итогам мая средний чек оказался на отметке 553 рубля, что на 3 рубля, или 0,7%, меньше, чем месяцем ранее. За год размер среднего чека вырос на рубль, или на 0,2%.

На сегодняшний день средний чек находится на самой низкой отметке с начала года. И, возможно, это еще не предел, если опираться на прошлогодний опыт, отмечают в «Ромире».

«Май в целом был отмечен снижением потребительской активности на фоне продолжительных праздников, потому стоит ли удивляться снижению размера среднего чека, — говорит президент «Ромира» Андрей Милехин. — Хотя трехрублевые потери чека еще не повод бить тревогу, однако режим экономии продолжается. Россияне однозначно стараются тратить меньше».

Амплитуда изменений среднего чека в различных регионах оказалась небольшой. Исключительным выглядит только Центральный федеральный округ, где чек за месяц «похудел» на 3,6%. В остальных же регионах чек почти не изменился.

В обеих столицах средний чек в мае потерял почти одинаковые доли: в Москве — 2,5% и в Санкт-Петербурге — 2,6%. Таким образом, размер чека в столице составил 719 рублей, а в Северной столице — 699 рублей. За год чеки в двух главных мегаполисах страны также просели: в Белокаменной — на 2,2%, а в городе на Неве — на 3,5%.

В остальных миллионниках за месяц средний чек потерял 2,3%, а за год «похудел» на 0,8%. В пятисоттысячниках чек в мае, наоборот, прибавил 2,5% к апрельскому значению. За год он также увеличился на 5,5% в этом типе городов. В стотысячниках же и в разрезе месяца, и в разрезе года средний чек потерял 0,9%.

По итогам последнего весеннего месяца размер чека сократился во всех типах торговых каналов. Наименьшие потери понесли дискаунтеры, где чек понизился на 0,6%. В магазинах же традиционной торговли чек в мае потерял 3,1%, в супермаркетах он «похудел» на 2,8% и в гипермаркетах — на 2,2%. В разрезе года сложился похожий тренд. Дискаунтеры смогли нарастить размер чека относительно прошлогоднего мая на 3,7%. В остальных же каналах чек показал отрицательную динамику: 1% — в супермаркетах, 2,1% — в магазинах, торгующих через прилавок, и 2,7% — в гипермаркетах.