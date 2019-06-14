Цены на бензин в мае в годовом выражении выросли на 2,8%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Регулятор ожидает, что в ближайшее время темпы роста цен будут оставаться сдержанными.



«При этом новое регулирование на этом рынке, в частности компенсирующие механизмы, включая возвратные акцизы, довольно сложно в полной мере оценить. Его экономический эффект в среднесрочной перспективе, особенно в сценариях со значительными колебаниями цен на нефть, на сегодняшний день оценить затруднительно», — отметила глава ЦБ.