Банк России не исключает дефляцию в летние месяцы и в сентябре, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Летом у нас обычно выраженная сезонность, и мы не исключаем, что может быть и дефляция в летние месяцы и в сентябре»,— сказала глава ЦБ.

Некоторое дезинфляционное влияние в этот период окажет то, что повышение тарифов на ЖКХ было разбито на два этапа, и основное увеличение произошло в январе. «Повышение 1 июля будет меньше — на 2,7% в годовом выражении», — отметила Эльвира Набиуллина.

Годовой темп прироста потребительских цен в мае снизился до 5,1% с 5,2% в апреле. По результатам заседания совета директоров Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%.