Теперь получить денежные средства на любые цели (в том числе на рефинансирование) возможно от 9,9% годовых.

Кредит «Наличными» доступен по ставке от 9,9% до 18,99% годовых, сумма финансирования — от 50 тыс. до 5 млн рублей для зарплатных клиентов банка (до 3 млн рублей — для прочих заемщиков). Срок кредитования — от одного года до пяти лет.

Кредит на «Рефинансирование» доступен по ставке от 9,9% до 15,99% годовых на срок до семи лет для зарплатных заемщиков (от 10,99% до 17,99% годовых на срок до пяти лет для прочих заемщиков). Минимальная сумма финансирования — 50 тыс. рублей, максимальная зависит от категории заемщика: 3 млн — для зарплатных клиентов банка, 2 млн — для корпоративных клиентов, 1,5 млн — для прочих заемщиков.

«Обновленные процентные ставки действуют при оформлении финансовой защиты заемщика, в случае отказа будет применена надбавка в размере 4 процентных пункта», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.