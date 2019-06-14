Глава Минфина РФ Антон Силуанов положительно оценивает снижение ключевой ставки ЦБ РФ и надеется, что оно не последнее в этом году.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение о первом в 2019 году снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.

«Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, которая влияет на стоимость кредитных ресурсов, а снижение ключевой ставки содействует росту экономики, потому что и кредит будет доступный. Мы очень положительно оцениваем решения Центробанка, надеюсь, это не последнее снижение в текущем году. А для того чтобы дальнейшее снижение ставки состоялось, нужно проводить очень внимательно бюджетную политику», — сказал Силуанов журналистам после совещания в Махачкале.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания допустила возможность еще двух снижений ключевой ставки до конца 2019 года при условии развития ситуации в соответствии с базовым сценарием регулятора.