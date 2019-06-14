В Москве на площадке Borodino Hall 28 мая 2019 года прошел Летний интеллектуальный кубок с финансистами.

Ведущим мероприятия по результатам голосования игроков был избран член элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский.

В номинации «Самый интеллектуальный банк» победителями стали банк «Восточный», ЦБ и «Ренессанс Кредит». В тройку победителей в номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» вошли группа компаний «НРК-Р.О.С.Т», страховая компания «Арсеналъ» и Банки.ру.

Впервые за историю кубка сразу три команды стали победителями в разминке, набрав одинаковое количество баллов. В результате жюри приняло решение наградить все три команды: «Восточный», «Ренессанс Кредит» и ПАО «НК «Роснефть».

Победитель в номинации «Самый интеллектуальный банк» оставался неочевидным буквально до последней минуты игры. Разрыв между Банком России и «Восточным» — командами, набравшими наибольшее количество баллов, — на протяжении всей игры не превышал одного балла.

Средний балл по летней игре составил 22,5, что существенно выше среднего балла по Весеннему интеллектуальному кубку.

Интеллектуальный кубок проходил при поддержке Ассоциации Банков России. Генеральными партнерами Интеллектуального кубка выступили Центр финансовых технологий и система платежных сервисов «Золотая корона».