Юрий Полупанов проработал в ЦБ более пяти лет

Глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Юрий Полупанов уходит со своего поста. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора.

«Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Полупанов Юрий Алексеевич 14 июня 2019 года покидает свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России», — отмечается в релизе.



Исполняющим обязанности директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России назначен первый заместитель директора Игорь Дворянчиков.

Юрий Полупанов возглавил департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ в конце 2013 года. Как указывали тогда СМИ, ранее он был помощником министра экономического развития (в течение десяти лет), а также работал в силовых структурах.



Работу департамента финансового мониторинга и валютного контроля курирует зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

