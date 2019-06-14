«Росгосстрах» и А1 добились отмены судебного решения по выводу активов бывшими собственниками страховой компании, говорится в пятничном релизе «Росгосстраха». Арбитражный суд Московского округа 13 июня в рамках одного из ключевых судебных дел, где оспаривается вывод активов, ранее принадлежавших ПАО «СК «Росгосстрах», подтвердил, что рассмотрение дела велось с существенными нарушениями, и отменил судебные акты нижестоящих судов, направив дело на новое рассмотрение.

«В рамках указанного процесса оспаривается ряд взаимосвязанных сделок, совершенных в течение двух недель летом 2017 года бывшим директором одной из структур «Росгосстраха» в ущерб интересам компании и без необходимого корпоративного одобрения. Речь идет как минимум о трех сделках, в результате которых «Росгосстрах» утратил активы на сумму около 1,5 млрд рублей», — поясняется в сообщении страховщика.

«В частности, 100% долей в уставном капитале сети медицинских учреждений — ООО «Медис» стоимостью 827 млн рублей были внесены в уставный капитал подконтрольного Данилу Хачатурову ООО «РГС Мед-Инвест», взамен «Росгосстрах» получил не имеющую ценности долю в 3% в компании Хачатурова. Также «Росгосстрах» лишился денежных средств на сумму более 500 млн рублей, получив в собственность облигации компаний, находившихся в предбанкротном состоянии («РГС-Недвижимости» и банка «Открытие»). Примечательно, что покупка облигаций «Открытия» в пользу «Росгосстраха» состоялась всего за один день до введения временной администрации в банк, в результате чего выплата по ним оказалась невозможной», — указывают в «Росгосстрахе».

Ранее суды двух инстанций отказали в удовлетворении требований «Росгосстраха» об оспаривании сделок.

«Мы приветствуем решение суда по этому делу, это важный шаг по возврату активов государству, который мы сделали вместе с компанией А1. Надеемся, что и в дальнейшем мы сможем обосновать наши требования и добиться решения по возмещению нанесенного нам ущерба», — сказала вице-президент «Росгосстраха» по правовым вопросам Наталья Чельцова.

«С учетом вынесенного окружным судом постановления мы рассчитываем, что при новом рассмотрении дела судами не будут вновь допущены ранее имевшие место нарушения и будут установлены и всесторонне исследованы все имеющие значение для дела обстоятельства, дана правовая оценка спорным сделкам и вынесено справедливое решение», — сообщил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.



Статус и роль компании А1 в судебном разбирательстве более подробно в релизе «Росгосстраха» не раскрывается.