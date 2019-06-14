Минюст России разрабатывает законопроект, согласно которому будет установлен механизм обращения в доход государства денежных средств госслужащих, если они не представили сведения, подтверждающие их получение на законных основаниях. Об этом говорится на сайте министерства.

Действие проекта закона будет распространяться на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях. Данные лица должны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Минюст отмечает, что в настоящее время предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги таких лиц, в отношении которых не представлено сведений о законности их приобретения.

Теперь же также планируется установить механизм для обращения в доход денежных средств, полученных указанными лицами, обязанными отчитываться об их получении, в случае, если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих средств на законном основании.

Законопроект разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018—2020 годы.