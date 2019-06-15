Приоритет в создании и развитии сетей 5G на территории РФ будет отдан российским компаниям, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.

Он отметил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос с частотами и частотным диапазоном, «сроки остаются, у нас два года на решение вопроса с частотами».

«Мы ведем этот разговор в том числе и с производителями оборудования, а значительная их часть — это поставщики решений из Китая, так, чтобы нам, с одной стороны, соответствовать мировой повестке, но и, что важно, обеспечить локализацию решений в России и, безусловно, участие российских компаний, российских поставщиков, российских вендоров в строительстве сетей связи пятого поколения, здесь мы настроены очень решительно», — заявил Акимов.

По его словам, «весь российский потенциал, который наличествует и который мы за ближайшие два года успеем создать, будет точно задействован в строительстве сетей связи пятого поколения».

«Эту работу сейчас возглавляет корпорация «Ростех», потому что нам нужен какой-то интегратор, но мы с большим оптимизмом смотрим, этот рынок точно будет, ни у кого не осталось никаких сомнений», — сказал он.

В конце мая Акимов сообщил, что правительство планирует заключить соглашения с крупными компаниями по развитию высокотехнологичных отраслей в РФ. В соглашениях будут зафиксированы обязательства по разработке и принятию подробных дорожных карт по развитию каждого из направлений до 2024 года включительно. Ответственным за направление 5G станет консорциум «Ростелекома» и «Ростеха». При этом в процесс должны быть вовлечены все сильные игроки рынка.