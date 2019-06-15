России и Китаю следует укреплять сотрудничество в финансовой сфере, в частности, повысить уровень расчетов в нацвалютах, заявил в субботу заместитель председателя КНР Ван Цишань, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.

«Нужно укреплять сотрудничество в финансовой сфере, поддерживать функционирование российско-китайского инвестиционного форума инвестиционного развития, повысить уровень расчетов в нацвалютах и сотрудничество по платежным системам», — заявил Ван Цишань.

По его словам, необходимо разными путями предоставлять совместным проектам двух стран финансирование.

Ван Цишань добавил, что сторонам необходимо планомерно улучшать деловую среду, повышать эффективность деятельности, создавать благоприятный бизнес-климат, обеспечивать защиту законных интересов предприятий.