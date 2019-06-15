Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, где уже существуют пилотные зоны, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО.

Он пояснил, что сети будут там, где на них будет спрос.

«А спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений», — добавил он.

По словам Акимова, сейчас решается самый существенный вопрос — с частотами, частотным диапазоном, конверсией частотного спектра. От этого, отметил вице-премьер, будет зависеть стоимость для потребителя, конфигурация рынка и условия присутствия на нем игроков.