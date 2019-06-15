Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Действительно, сейчас возникает все больше и больше идей, и вопрос, почему наша торговля с Евросоюзом номинирована в долларах, а не в национальных валютах, в том числе в евро. Это было бы удобнее и надежнее, учитывая в том числе разные ограничения, которые накладываются на использование доллара, и мы их видим, в результате геополитических угроз и рисков», — сказала она на студенческой конференции Россия — ЕС в Сколково, добавив, что основной причиной торговли с ЕС в долларах является то, что значительная часть российского экспорта — это экспорт сырьевых товаров.

«Но этот процесс, на наш взгляд, будет происходить, и мы видим, что он уже происходит: постепенно доля долларов в торговле уменьшается. Но, на мой взгляд, это будет происходить очень плавно, так как тут есть коммерческая логика, есть контракты компаний, и невозможно их административным путем перевести на ту или иную валюту. Но, конечно… мы будем постепенно переключаться на другие валюты, на наши национальные валюты», — уверена Набиуллина.

В качестве примера она привела торговые отношения России со странами Евразийского экономического союза (в союз помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), с которыми доля национальных валют в торговле достигла уже 70%, несмотря на достаточно большую долю сырьевой торговли.

«Поэтому, если будет движение с двух сторон (мне кажется, заинтересованность в этом стала в последнее время появляться), мы постепенно сможем диверсифицировать валюты наших расчетов, хотя бы диверсифицировать и не так зависеть от одной валюты расчетов», — заключила Набиуллина.