Банк России изучает возможность запуска цифровой валюты, оценивая при этом степень зрелости технологии и готовность общества к принятию неанонимных средств платежа, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на студенческой конференции Россия — ЕС в Сколково.

«Я также согласна, что central bank digital currency (цифровая валюта Центрального банка. — Прим. ред.) не может быть реализована немедленно, но тем не менее многие центральные банки, в том числе российский, изучают такую возможность. Первое, что нам нужно понимать, — насколько зрелые технологии, потому что, если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность, и технологии должны быть зрелыми. В том числе технологии распределенных реестров», — сказала глава регулятора.

«Второе — насколько общество готово к принятию такой валюты. В проекте написано, что это не анонимная валюта, многие представляют, что digital currency (цифровая валюта. — Прим. ред.) Центрального банка придет на смену наличным: это более удобно, это электронные деньги для граждан. Готовы ли мы как общество отказаться от наличных? Если мы посмотрим на некоторые страны, они стали, действительно, почти безналичными, но во многих странах наличные пользуются большим спросом», — пояснила она.

По словам Набиуллиной, распространение неанонимных цифровых валют — это в некотором смысле и готовность общества. «Это не только потому, что люди хотят совершать какие-то сомнительные операции, но люди часто дорожат своей приватностью, анонимностью. Третье, что я посоветовала, если вы будете развивать этот проект, — посмотреть, какое преимущество дает central bank digital currency по сравнению с теми системами мгновенных платежей, которые сейчас активно развиваются», — заключила она.

Появление частных криптоактивов заставили центральные банки начать обсуждение создания специальных цифровых денег — обязательств ЦБ, номинированных в национальной валюте. Они имеют цифровое представление и способны выступать в качестве средства платежа.

В конце апреля Банк России опубликовал аналитическую записку, в которой указал, что цифровые валюты центральных банков могут стать ликвидным активом, но вместе с тем пользование ими по ряду причин может быть непривлекательно для потребителя.