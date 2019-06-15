Джекпот лотереи Eurojackpot, которая еженедельно проходит в государствах — членах Евросоюза, выпал игроку из Чехии. Об этом в субботу, комментируя ее итоги, сказал на брифинге руководитель департамента связей с общественностью крупнейшей коммерческой компании республики по проведению розыгрышей денежный сумм и дорогостоящих предметов по билетам Sazkа Вацлав Фридманн.

«Игрок из Чехии сорвал джекпот — 1,412 миллиарда крон (примерно 63 миллиона долларов). Он сумел правильно угадать все семь цифр в лотерее Eurojackpot», — подчеркнул представитель компании Sazkа.

Розыгрыш состоялся в пятницу. Счастливчик должен обратиться за выигрышем к организаторам лотереи, интересы которых в Чехии представляет Sazkа, в течение года. Причитающаяся ему сумма будет переведена на банковский счет.

Это второй случай в истории Eurojackpot, когда ее победителем становились игроки из Чехии. В мае 2015 года житель Пардубицкого края (Восточная Чехия) выиграл 2,466 млрд крон (около 110 млн долларов).

Вероятность сорвать джекпот в Eurojackpot составляет один шанс к 95 млн. Лотерейный билет, который можно купить в табачных киосках и на бензозаправочных станциях в Чехии и других государствах — членах Евросоюза, стоит 360 крон (около 14 долларов).