Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 19 млн канадских долларов (14,2 млн долларов) поделят между собой два жителя Канады. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера: 4, 11, 20, 22, 37, 44 и 49. Бонус-число — 13», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что один выигрышный билет был продан в провинции Онтарио, а второй — в одном из центральных регионов Канады.

По правилам Lotto Max, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя или победителей должно стать достоянием общественности. В данном случае выигрыш будет поровну поделен между двумя игроками.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в другую лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов.