Встреча представителей государств — членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), вероятнее всего, состоится в начале июля. Об этом заявил в воскресенье министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на полях встречи министров энергетики и экологии G20, которая проходит в Японии, сообщает Reuters .



Отвечая на вопрос о предстоящей встрече ОПЕК, аль-Фалех сказал, что она, «скорее всего, пройдет в первую неделю июля» в Вене. Саудовский министр высказал надежду, что на этой встрече «страны смогут достичь консенсуса по продлению соглашения о сокращении добычи нефти».

Ранее аль-Фалех заявлял, что ОПЕК близка к заключению подобного соглашения, хотя, как заверял саудовский министр, еще были необходимы переговоры со странами, не входящими в этот нефтяной картель, но принимающими участие в соглашении.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче на второе полугодие, но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.