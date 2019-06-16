Около 45% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оформляет займы для поддержания текущего образа жизни, при этом практически половина заемщиков с доходом ниже 30 тыс. рублей берет займы для покупки товаров первой необходимости, говорится в исследовании «Юником-24».



«В качестве причины оформления ссуды порядка 45% клиентов указывают неотложные нужды, то есть им необходимы деньги для поддержания текущего образа жизни. В ходе опроса удалось выяснить, что практически половина заемщиков МФО с доходом до 30 тыс. рублей вынуждена брать деньги до зарплаты, чтобы купить товары первой необходимости, в том числе продукты, товары для дома и необходимую бытовую технику взамен только что сломанной или на ее ремонт», — сказано в исследовании.

При этом люди стали более точно запрашивать необходимую сумму, отмечают в компании. Если раньше заемщики предпочитали брать деньги с запасом, то сейчас есть равно обратная тенденция: клиент берет ровно столько, сколько ему необходимо. В результате средняя сумма микрозайма сегодня не превышает 11—12 тыс. рублей.

Исследование проводилось на основе опроса потенциальных заемщиков при оформлении ими заявок на микрозаймы в апреле — мае, выборка составила порядка 1 000 человек.

