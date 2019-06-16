Выпускной банкет обойдется российскому школьнику в среднем в 1,68 тыс. рублей, подсчитали эксперты производителя онлайн-касс «Эвотор».

По данным исследования, банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. рублей. В Москве праздник обойдется в 73,2 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — в 53,2 тыс. рублей.



В меню банкета вошли холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай. Так, самый дешевый салат «Цезарь» для выпускного был зафиксирован в Томске (средняя стоимость в кафе — 96 рублей), а самый дорогой — в Сочи (250 рублей).

Для анализа использовались данные со смарт-терминалов «Эвотора», расположенных в 15 тыс. ресторанах, кафе и столовых во всех городах России.

