Почти 600 тыс. обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15:00 мск 16 июня, сообщили в эфире телеканала «Россия 24» со ссылкой на данные кол-центров.

Согласно статистике обращений на прямую линию с президентом, 354 тыс. 607 обращений поступило по телефону, 160 тыс. 926 обращений россияне написали в СМС. Также 27 тыс. 469 обращений было отправлено при помощи приложения, 21 тыс. 56 — из социальных сетей. Кроме того, 20 тыс. 950 обращений — это письма на сайт, а 14 тыс. 119 человек написали ММС-сообщения.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12:00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8:00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 млн обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.