Глава Центробанка Афганистана Халил Седик подал в отставку, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на осведомленные источники.



По данным агентства, Седик заявил, что подал прошение об отставке в связи с проблемами со здоровьем. В администрации президента Афганистана сообщили, что приняли отставку главы ЦБ.

Агентство отмечает, что Седик покинул свой пост после сообщений о контрабанде 5 млрд долларов из Афганистана в Иран, которые появились в СМИ на фоне снижения курса афганской валюты по отношению к доллару.