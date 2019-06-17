ЦБ посчитал необоснованным предложение Ассоциации НПФ (АНПФ) о возможности предоставления отдельного лимита в размере 25% от портфеля пенсионных накоплений фондов для инвестирования в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) с амортизированным номиналом, следует из письма регулятора в АНПФ. Об этом сообщает «Коммерсант» . Банк России ответил на письмо АНПФ, в котором говорилось, что ассоциация рассмотрела предложение принадлежащего государству «ДОМ.РФ» о возможности увеличения вложений пенсионных накоплений, аккумулированных негосударственными пенсионными фондами (НПФ), в ИЦБ.

Сейчас возможность покупки таких бумаг, наравне с другими инструментами, относящихся к активам с повышенным риском, ограничена лимитом в размере 10% от портфеля накоплений, приходящегося на все такие инструменты. Как указывает АНПФ, такие бонды имеют неустановленный период амортизации, но выплаты по ИЦБ обеспечены поручительством «ДОМ.РФ», а также гарантией по выкупу закладных в случае дефолта заемщика. В связи с этим «обоснованным и целесообразным» было бы выделение облигаций с ипотечным покрытием, включая ИЦБ «ДОМ.РФ» в отдельную группу активов с самостоятельной долей инвестирования, «например, в размере 25%» от портфеля НПФ, а также неприменения к ним лимита на одного эмитента (составляет 15% от портфеля пенсионных накоплений), считают в ассоциации.

ЦБ в ответе АНПФ пишет, что и выделение ИЦБ в отдельный лимит, и неприменение к ним лимита на одного эмитента «требуют дополнительного обоснования». Регулятор исходит из того, что точный график погашений ИЦБ заранее неизвестен и размер выплат по ним может оказаться ниже прогнозируемого.

В АНПФ подтвердили получение ответа регулятора, отметив, что «продолжат прорабатывать вопрос». В «ДОМ.РФ» сообщили, что не знакомы с таким решением, обсуждения не было.

Как полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов, вопрос, скорее, не в новых инструментах и расширении возможностей инвестирования пенсионных средств, а в неразвитости российского облигационного рынка. По его словам, сейчас наблюдается уход фондов в госдолг «с его не самыми привлекательными доходностями». «При условии выхода в большом количестве качественных эмитентов, занимающих деньги на российском облигационном рынке, установленные ЦБ лимиты для сложных и высокорискованных инструментов вполне достаточны», — уверен эксперт.