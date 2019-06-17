Разные блоки в правительстве уже начали борьбу за право распорядиться накопленными средствами в Фонде национального благосостояния (ФНБ): по прогнозу Минфина, к концу года ликвидная часть достигнет 7% ВВП без учета уже вложенных средств, и все деньги, что окажутся в ФНБ после этого, можно тратить; при этом сейчас в ФНБ 3,8 трлн рублей, или 3,6% ВВП, Минфин ожидает к концу 2019 года 7,9 трлн рублей, в 2020 году, полагает федеральный чиновник, из ФНБ можно будет инвестировать 1,8 трлн, в 2021 году — 4,2 трлн рублей, сообщают «Ведомости» .

7% ВВП были определены в 2017 году, напомнила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, риски с тех пор изменились, и нужно посмотреть, достаточно ли 7%, чтобы им противостоять; бюджетное правило во многом решило задачу, ради которой оно написано, — снизить зависимость экономики от цен на энергоносители, считает Набиуллина, но, если тратить все средства выше 7%, зависимость вернется, поэтому ЦБ проведет расчеты, на сколько можно увеличить эти 7% ВВП.

Минфин допускает инвестирование части ФНБ сверх 7% ВВП в акции и другие инструменты По действующему в России бюджетному правилу нефтегазовые доходы казны при высоких мировых ценах на нефть не идут на расходы, а направляются в ФНБ.

По мнению федеральных чиновников, очевидно, отбить атаки на ФНБ полностью не удастся и часть средств придется инвестировать в стране [а не в надежные зарубежные активы], но нужно сразу договориться, как именно и в какие проекты, чтобы не потратить все, что накопилось сверх 7%, — это лучше, чем отдать ФНБ на решение политических задач.

В начале июня первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов возвращался к теме: «Это не трата, а инвестирование, чтобы получить на 1 рубль резервов 10 рублей частных инвестиций»; первые проекты уже стали известны: переработка этансодержащего газа и производство сжиженного газа в районе Усть-Луги, сообщил замминистра финансов Андрей Иванов; остальные средства нужно направлять за рубеж, рассказывают два чиновника.

Эльвира Набиуллина предлагает отложить на год дискуссию, за это время требуется четко описать правила использования средств ФНБ.