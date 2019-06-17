Банк «Восточный» с 17 июня ввел два новых вклада: «Летнее настроение» и «Летнее настроение — VIP».

Минимальная сумма вклада «Летнее настроение» составляет 30 тыс. рублей. Доходность — 7,4—8,1% годовых.

«Летнее настроение — VIP» открывается от 1,5 млн рублей. Его доходность составляет 7,7—8,4% годовых.

Сроки депозитов: три, шесть и 12 месяцев.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.