Средний размер ипотечного кредита в I квартале текущего года вырос во всех возрастных категориях заемщиков, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Исследование проводилось среди 4 тыс. кредиторов, передающих сведения НБКИ.

Самый существенный рост среднего размера кредита на покупку жилья в I квартале 2019 года был отмечен в возрастном сегменте заемщиков старше 65 лет. Он вырос на 38,4% (или на 228,9 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 0,83 млн рублей.

Также показатель увеличился и в других возрастных сегментах заемщиков, в том числе: моложе 25 лет (плюс 16,8%), от 25 до 29 лет (плюс 17,9%), от 30 до 39 лет (плюс 16,7%), от 40 до 49 лет (плюс 17,2%), от 50 до 59 лет (плюс 17,8%) и от 60 до 65 лет (плюс 26,4%).

Граждане в возрасте от 40 до 49 лет в I квартале текущего года брали самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости — 2,55 млн рублей, а самые «скромные» — заемщики старше 65 лет (0,83 млн рублей).

В целом в России средний размер ипотечного кредита вырос на 17,3%, или на 350,6 тыс. рублей, и составил 2,38 млн рублей.

Наибольший средний размер ипотеки в I квартале 2019 года был зафиксирован в Москве (4,68 млн рублей), Московской области (3,52 млн рублей), Ямало-Ненецком АО (2,96 млн рублей), Санкт-Петербурге (2,94 млн рублей) и Ленинградской области (2,75 млн рублей).

Наибольшую динамику роста среднего размера ипотечного кредита продемонстрировали Воронежская область (плюс 27,7%), Республика Татарстан (плюс 27,3%), Приморский край (плюс 23,8%), а также Республика Саха (Якутия) (плюс 23,1%) и Волгоградская область (плюс 23,0%), а наименьшие темпы роста были отмечены в Свердловской области (плюс 4,1%), Пермском крае (плюс 6,5%), Ямало-Ненецком АО (плюс 8,6%), Москве (плюс 8,9%) и Московской области (плюс 9,3%).