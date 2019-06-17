Банк России установил официальные курсы валют на 18 июня.

Курс доллара понизился на 11,39 копейки, составив 64,3187 рубля (64,4326 рубля на 17 июня). Курс евро опустился на 59,16 копейки до 72,1077 рубля (с 72,6993 рубля на 17 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дешевеют по отношению к рублю. На 12:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,3 рубля (минус 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:01 мск стоил 72,11 рубля (минус 7 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 64,28 до 64,4 рубля за доллар и от 72,05 до 72,27 рубля за евро.