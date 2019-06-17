Райффайзенбанк будет выдавать ипотечные кредиты по ставке 5,69% в рамках новой госпрограммы субсидирования кредитов для семей, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, говорится в сообщении кредитной организации.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры.

Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России — 6 млн рублей.