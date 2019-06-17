Объявленные Центробанком РФ новые шаги по сдерживанию быстрого роста розничного кредитования должны помочь ограничить банковские риски, хотя эффективность этих мер может быть ослаблена из-за отсутствия ограничений по срокам кредитования; если же новые меры окажутся неэффективными, ЦБ РФ может рассмотреть введение полного ограничения на кредитование заемщиков с высоким отношением платежей к доходам. Такое мнение высказали в рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

Аналитики напоминают, что с октября 2019 года ЦБ РФ сделает предоставление необеспеченных розничных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой существенно более обременительным для капитала банков за счет повышения риск-весов, применяемых, когда отношение платежей по кредиту к доходам заемщика превышает 50%. При этом самый низкий риск-вес теперь будет 130% (ранее — 100%) и будет применяться к «дешевым» кредитам (с полной стоимостью кредита менее 10%) с отношением платежей к доходам ниже 50%.

«Более высокие риск-веса могут стать существенным сдерживающим фактором для роста кредитования. Подробные данные по отношениям платежей к доходам не являются публично доступными, но мы полагаем, что существенная доля необеспеченных розничных кредитов имеет отношения платежей к доходам выше 50%, в частности у специализированных розничных банков, которые, как правило, выдают относительно дорогие кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой», — указывают эксперты.

По их мнению, замедление быстрого роста кредитования ограничит потенциальное ухудшение качества кредитов банков в долгосрочной перспективе за счет снижения аккумулирования рисков по менее надежным заемщикам. Однако в краткосрочном плане это будет сдерживать прибыльность.

В Fitch напоминают, что рост розничного кредитования в России резко ускорился — до 22,4% в 2018 году, что существенно выше номинального роста ВВП и роста доходов населения, которые, по оценкам агентства, составляли около 12,5% и 4% соответственно. Если рост кредитования продолжится такими темпами, возможен перегрев банковской системы с чрезмерным кредитованием финансово слабых заемщиков, предупреждают аналитики.

ЦБ раскрыл дополнительные меры для ограничения долговой нагрузки в необеспеченном кредитовании В последние месяцы рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам ускорился, обращают внимание в ЦБ.

ЦБ РФ постепенно увеличивает риск-веса по необеспеченному кредитованию с 2013 года, напоминают они. Данные меры нацелены главным образом на дорогостоящие кредиты (с высокой ПСК). Однако эти шаги, как указывают в Fitch, пока не оказали существенного сдерживающего воздействия на рост кредитования по ряду причин: они распространяются только на вновь выдаваемые кредиты, в расчет ПСК не включаются некоторые комиссии и сборы по кредитам, а высокая прибыльность розничных банков в условиях благоприятной операционной среды компенсировала влияние более высоких риск-весов.

Последнее же повышение риск-весов является более существенным и, по мнению Fitch, может оказаться эффективнее. «Мы первоначально ожидали роста розничного кредитования приблизительно на 15—20% в этом году, но с учетом новых мер мы полагаем, что рост будет ближе к нижней границе этого диапазона», — говорится в обзоре.

Впрочем, если новые риск-веса окажутся неэффективными в плане замедления быстрого роста кредитования, то ЦБ РФ может в конечном итоге рассмотреть введение полного ограничения по кредитованию заемщиков с высоким отношением платежей к доходам, полагают в Fitch.

По мнению агентства, некоторые банки могут пытаться нарастить кредитование до вступления в силу более жестких ограничений. Так, Тинькофф Банк недавно принял решение о привлечении нового капитала на сумму до 300 млн долларов (41% капитала на конец I квартала 2019-го) и приостановке дивидендных выплат до конца года, при этом повысив целевой рост кредитования на 2019 год с 40% до 60%.



По мнению аналитиков, на эффективности новых риск-весов может сказаться отсутствие ограничения по срокам необеспеченных кредитов. Без такого лимита банки могут уменьшать отношение платежей к доходам за счет предложения более длинных кредитов, таким образом снижая применимые риск-веса. Средние сроки новых необеспеченных кредитов уже существенно выросли: большинство банков сейчас предлагают такие кредиты на сроки пять — семь лет, а некоторые — до 15 лет, в то время как до кризиса 2014 года типичный срок составлял два-три года, а иногда в маркетинговых целях — пять лет. Если банки будут использовать эту лазейку, а средний размер кредита продолжит расти, абсолютный размер долговой нагрузки населения может продолжить увеличиваться, делая банковскую систему РФ более уязвимой в случае потенциального стресса, заключают в Fitch.