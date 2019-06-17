Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП России в 2019 году в сторону снижения — до 1,2% с 1,5%, говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO).



В исследовании отмечается, что замедление роста экономики в I квартале 2019 года было ожидаемым с учетом предварительных данных Росстата, который зафиксировал увеличение ВВП России только на 0,5% в годовом выражении.

Аналитики агентства ожидают, что в 2019 году увеличение государственных расходов, а также снижение инфляционного давления и ослабление эффектов от повышения НДС будут стимулировать внутреннее потребление. Агентство сохранило прогноз по ускорению роста ВВП в России до 1,9% в 2020 и 2021 годах. Этому, по мнению аналитиков, будут способствовать инвестиции в рамках национальных проектов, снижение инфляции и смягчение денежно-кредитной политики.

После прохождения пика годовой инфляции в 5,3%, который наблюдался в феврале, показатель снизился до 5,1% в мае, отмечается в докладе рейтингового агентства. Учитывая стабильность внутренних цен на топливо, постепенное восстановление внутреннего спроса и снижение цен на продовольствие, инфляционное давление должно еще больше ослабиться после снижения эффектов от повышения НДС.

Fitch прогнозирует, что инфляция в России составит 4,5% в 2019 году и будет держаться на уровне близком к 4% в 2020—2021 годах.