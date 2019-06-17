Оценка трендовой инфляции в мае 2019 года повысилась до 5,55% с апрельских 5,44%. Такие данные приводятся в аналитической заметке департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ.

Показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде, следует из материалов ДИП ЦБ.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, также незначительно увеличилась: до 4,23% в мае с 4,2% в апреле.

«Методология расчета трендовой инфляции допускает периодическую реакцию оценки на временные факторы динамики цен. Ускорение в мае темпов роста цен на некоторые продовольственные товары, нефтепродукты, услуги транспорта и зарубежного туризма отчасти объясняет рост оценки трендовой инфляции», — поясняется в сообщении.

ЦБ: продовольственная инфляция ускорилась в мае до 6,4% при замедлении общей инфляции Дальнейший рост цен на продовольствие ограничен насыщенностью рынка, ожидаемым хорошим урожаем, завершением подстройки предложения ряда видов продовольствия к спросу, полагает регулятор.

В целом оценка трендовой инфляции указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, незначительно превышающем цель по инфляции, заключают аналитики.



Содержание аналитической заметки и индикатора выражает личную позицию авторов и может не совпадать с официальной позицией Банка России, указано в материале.

