Финансовый маркетплейс Банки.ру выпустил специальные стикеры для банков — лидеров «Народного рейтинга».

Кредитные организации, признанные лучшими по версии пользователей Банки.ру, смогут размещать наклейки на входе в отделения, а также на своих банкоматах и терминалах.

На фирменный знак могут рассчитывать игроки, которые вошли в топ-10 годового чемпионата в разделе «Народный рейтинг»: позиции за 2018 год в нем уже зафиксированы и не меняются по мере поступления новых отзывов. Список банков — получателей стикеров будет обновляться ежегодно в зависимости от результатов годового чемпионата.

Первая кредитная организация, которая получила набор специальных стикеров, — Почта Банк. Наклейки были вручены председателю правления банка Дмитрию Руденко в рамках OFFICEPARTY в офисе Банки.ру.

Банки из топ-10 «Народного рейтинга» по итогам 2018 года могут отправить запрос на получение стикеров Банки.ру на адрес: pr@banki.ru.