Участники рынка Forex предлагают ужесточить административную ответственность за недобросовестную рекламу финансовых услуг в Интернете. Об этом на брифинге рассказал глава Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров.

По его словам, сейчас особенно активно продвигают услуги компаний, нелегально предлагающих финансовые услуги россиянам, учебные центры.

«Мы предлагаем, чтобы они также несли ответственность за рекламу не свойственных их деятельности услуг», — пояснил Машаров.

По оценке АФД, в среднем штрафы на рекламу услуг компаний, у которых нет лицензии, составляют порядка 700 тыс. рублей. Участники рынка предлагают увеличить их в несколько раз. Обсудить изменения в административном законодательстве форекс-компании планируют с депутатами Госдумы и представителями ЦБ в начале июля.