Банк «Уралсиб» улучшил условия ипотечных программ на покупку и рефинансирование кредитов, выданных на приобретение строящегося и готового жилья. Теперь независимо от категории заемщика денежные средства на сумму от 5 млн до 50 млн рублей предоставляются по единой ставке — 9,99% годовых.



При сумме займа до 5 млн рублей процентная ставка для работников по найму по-прежнему составляет:

10,9% годовых при покупке строящегося жилья и 11,5% годовых при подключении опции «Ипотечные каникулы»;

11,4% годовых при покупке готового жилья;

10,9% годовых при рефинансировании.

Для бюджетников и госслужащих предусмотрены скидки к ставке в размере 0,4—0,7 процентного пункта в зависимости от программы. При этом для ИП и собственников бизнеса итоговая ставка будет выше на 1 п. п. При получении кредита по двум документам итоговая ставка будет выше на 0,5 п. п.

Минимальный первоначальный взнос клиента по-прежнему составляет 15% собственных средств клиента от стоимости жилья, при этом для ИП и при получении кредита по двум документам первый взнос увеличивается до 40%. При рефинансировании соотношение К/З может достигать 60% для ИП и 80% для прочих клиентов.

«Предыдущая корректировка банком ставок по ипотеке производилась в феврале (в сторону увеличения), поэтому введение с сегодняшнего дня единой низкой ставки при сумме кредита от пяти миллионов рублей повысит конкурентоспособность линейки банка на рынке. Однако стоит отметить, что у ряда игроков при подобных параметрах кредитования сейчас можно найти более привлекательные ставки», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.

Срок кредитования может достигать 30 лет. При отказе заемщика от личного и титульного (если предусмотрено) страхования ставка вырастет на 1/2 п. п. При покупке таунхауса / жилого дома итоговая ставка возрастет на 1 п. п.