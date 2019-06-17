Дело в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви показало бизнесу России, что «планка безопасности изменилась и стала еще более рискованной», его арест стал «шоком для экономики», заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в программе «Познер» на Первом канале.



Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.

«Я считаю это (арест Калви) серьезной проблемой и шоком для экономики. Потому что все мы ощутили, и особенно бизнес, что планка безопасности изменилась, то есть стала еще более рискованной. Потому что это очень известный человек, он больше 80 проектов реализовал в стране на несколько миллиардов долларов, он аккумулировал чужие ресурсы и вкладывал их в проекты в России. Он хорошей репутацией пользуется», — сказал Кудрин.

​Путин впервые прокомментировал дело в отношении Майкла Калви Президент заявил, что будет пристально следить за развитием дела.

По его словам, «если такие люди попадают за решетку еще до суда, до того как разобрались», значит, не исполняются решения президента Владимира Путина о поддержке бизнеса и благоприятном инвестклимате в России. «О таких вещах президент три года говорит в своих посланиях. Получается, те, кто работает в этой среде, в том числе в правоохранительных органах, кто их курирует, не исполняет эти решения. Я только сегодня смотрел, что готовится постановление Верховного суда, которое может отменить срок давности по всем налоговым преступлениям. Это значит, что все компании как бы на минное поле снова заводятся», — сказал Кудрин.



Глава Счетной палаты отметил, что сейчас, по его мнению, более 50% предпринимателей уверены, что «бизнес делать опасно, а 2/3 считают, что суды необъективны, несправедливы». Кудрин добавил, что Российский союз промышленников и предпринимателей сразу сделал заявление по ситуации с Калви. «Больше того, они (члены союза) провели этическую комиссию, на которую вызвали участников спора вместе с Калви и уже определили им зону риска, если они не исправят положение и не урегулируют этот спор без суда», — сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что бизнесмены, «если они входят в конфликт с властью, могут потерять весь бизнес, нажитые годами вещи и в том числе коллективы людей». «Я мог заявить свою позицию по Майклу Калви, я заявил, но для бизнеса это вызов, не каждый на это пойдет», — заключил глава Счетной палаты.