Банки не поддержали планируемые ужесточения в отношении процессинговых компаний с иностранным капиталом, сообщает «Коммерсант» .

Соответствующие поправки к законопроекту, который был принят в первом чтении после блокирования карт Еврофинанс Моснарбанка на фоне санкций со стороны США, внес депутат Владислав Резник.

Изданию удалось ознакомиться с содержанием отзыва Ассоциации банков России (АБР) на законопроект Резника, направленный на регулирование деятельности процессинговых компаний. В отзыве отмечается, что банковское сообщество не согласно с жесткими мерами, предложенными проектом. Запрет на оказание процессинговых услуг на территории России может привести «к полной утрате кредитной организацией клиентской базы в сегменте платежных карт», отмечается в документе. В случае приостановления оказания услуг из-за санкций АБР предлагает заменить запрет штрафом для процессинговой компании «в размере суммы дохода, полученного от обслуживания кредитных организаций за месяц».

Вопрос регулирования процессинговых компаний и запрета работы для отдельных игроков был поднят после введения санкций в отношении Еврофинанс Моснарбанка. Процессинговая компания «Картстандарт» отключила банк от международных платежных систем, и его клиенты лишились возможности проводить расчеты по картам. Законопроект, в котором процессинговые компании регулировались законом «О национальной платежной системе», был принят в первом чтении в марте. Владислав Резник предложил поправки к законопроекту, запрещающие действия таких компаний после однократного выполнения санкций иностранных государств.

Госдума запросит в ЦБ информацию о ситуации с Еврофинанс Моснарбанком Дума запрашивает данные о том, какие основания имелись у участников НСПК для блокировки внутрироссийских операций по пластиковым картам, эмитированным в России.

В понедельник Резник подтвердил изданию, что на заседании рабочей группы в АБР банки не поддержали основные идеи законопроекта. Он сообщил, что будет настаивать на принятии своей версии законопроекта. В ЦБ не ответили на запрос «Коммерсанта» относительно оценки законопроекта. Так же поступили и в «Картстандарте». Однако изданию удалось ознакомиться с отзывом ЦБ на законопроект, в котором указано, что его принятие «нецелесообразно».

Почти одновременно с инициативой Резника Еврофинанс Моснарбанк подал жалобу в Генпрокуратуру. Банк просил оценить правомерность действий «Картстандарта» и принять меры. Заместитель пресс-секретаря Генпрокуратуры Михаил Яненко подтвердил факт поступления обращения и проведения проверки, но не раскрыл ее результаты. Однако, согласно акту проверки, нарушений прокуратура не выявила.