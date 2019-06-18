Компания Evison Holdings решила отказаться от иска о понуждении банка «Восточный» собрать годовое собрание акционеров. Соответствующее ходатайство было представлено во вторник на судебном заседании в Амурском арбитражном суде Амурской области, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«17 июня… поступило заявление от Evison Holdings Limited об отказе от исковых требований в полном объеме», — сказал судья.

Суд удовлетворил заявление истца.

Ходатайство банка «Восточный» об отмене запрета на допэмиссию не удовлетворено Определение суда будет обжаловано.

Накануне Лондонский международный арбитражный суд (ЛМАС, LCIA) признал право компании «Финвижн холдингс» продолжать судебное разбирательство в России.

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании «Финвижн холдингс» (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший Юниаструм Банком, который объединился с «Восточным» в 2017 году.

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка «Юниаструм» перед слиянием с «Восточным», утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение.