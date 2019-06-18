После 1 июля не вошедшие в реестр ЦБ инвестиционные советники должны будут прекратить деятельность, сообщает «Коммерсант» . Соответствующий закон был подписан 17 июня президентом РФ Владимиром Путиным.

Это касается тех участников рынка, которые вели данную деятельность на момент вступления в силу профильного закона, но не были включены в единый реестр. Кроме того, новым законом фактически закрепляется норма о стандартах СРО как базы для урегулирования взаимоотношений между консультантами и клиентами. Изменения затронули ряд статей законов «О рынке ценных бумаг», «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и др.

Фиксация сроков окончания переходного периода связана с трендом на законодательное усиление защиты инвесторов финрынка.

Вторая часть новаций — определение признаков инвестрекомендации на уровне стандартов СРО — снимает для профучастников проблему потенциальных конфликтов с потребителями. Изменения в закон, указывается в пояснительной записке, внесены «в целях исключения возможных споров в части квалификации предоставленной на финансовом рынке консультации в качестве инвестиционной рекомендации или информации о собственных услугах участника финансового рынка».

По словам вице-президента Национальной ассоциации участников фондового рынка Екатерины Андреевой, закон отделяет инвестконсультирование от предоставления услуг в рамках сделок M&A, рекламы, предоставления аналитических материалов, услуг маркетплейсов и т. п.

В пояснительной записке к законопроекту оговаривается, что предоставление профучастником рынка ценных бумаг, кредитной организацией или участником рынка страхования информации об их услугах или выпущенных ими финансовых инструментах не является деятельностью по инвестиционному консультированию.

По словам Андреевой, работу над основным базовым стандартом инвестиционного консультирования планируется завершить во II—III квартале 2019 года.