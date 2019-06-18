Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает доллар анахронизмом современной мировой экономики. Об этом он заявил на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты, — сказал Нарышкин. — На фоне объективного укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм». «Постепенно доллар приобретает «токсичный» характер», — добавил он.

Нарышкин также заявил, что США вводят новые санкции произвольно и импульсивно и не учитывают мнение даже ближайших партнеров.

«Не секрет, что за последние несколько лет они [санкции] стали излюбленным методом политики США, — сказал Нарышкин. — Что особенно тревожно: режимы ограничений вводятся абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно». «Их инициаторы не учитывают не только долгосрочные последствия, но и мнение ближайших экономических партнеров», — добавил глава СВР.