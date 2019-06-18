Facebook открыл сайт Calibra своего блокчейн-проекта до официального анонса, который, по слухам, должен состояться сегодня, 18 июня, сообщает РБК .

На сайте сообщается, что приложение Calibra предназначено для работы с новой криптовалютой libra и станет самостоятельным приложением для iOS и Android, а также будет интегрировано в продукты Facebook, включая WhatsApp и Messendger. Клиентами компании станут 2,7 млрд пользователей социальной сети, говорится на сайте проекта.

О регистрации домена calibra.com издание The Block написало еще несколько дней назад, но тогда страница содержала сообщение об ошибке 404.

«Facebook рано запустил сайт Calibra. Новости о проекте появятся менее чем через час», — написал сегодня журналист Ларри Чермак.