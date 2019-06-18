Российские банки в мае текущего года выдали на 14,6% меньше кредитных карт, чем месяцем ранее, — 913,9 тыс. штук, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (909,7 тыс. единиц), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В мае 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (57 тыс. штук), Московской области (45,5 тыс.), Краснодарском крае (36,2 тыс.), Санкт-Петербурге (34 тыс.), Свердловской области (27,9 тыс.) и Республике Башкортостан (25,6 тыс.).

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+22,4%), Республике Крым (+17,7%), Удмуртской Республике (+10,1%), Санкт-Петербурге (+7,4%) и Краснодарском крае (+7,3%).

Наибольшее сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено в Волгоградской (-21,4%), Кемеровской (-10,4%), Московской (-9,1%), Самарской (-6%) и Воронежской (-5,1%) областях.