Тинькофф Банк и компания Avon начинают выпуск кобрендовых дебетовой и кредитной карт, говорится в сообщении кредитной организации.

За покупку продукции Avon на сайте держатели карт будут получать повышенный кешбэк: по кредитным картам — 3%, по дебетовым картам — 2%. За любые другие повседневные траты держатели кобрендовых карт получат 1% кешбэка. Максимальный размер кешбэка в месяц по кредитным картам составит 6 тыс. рублей, по дебетовым — 3 тыс. рублей.

Держатели карт Tinkoff — Avon также могут получить до 30% кешбэка в рамках программы лояльности «Тинькофф Таргет» и до 10% кешбэка за бронирование отелей и аренду автомобилей на платформе «Тинькофф Путешествия».

Для держателей кредитных карт Tinkoff — Avon действует кредитный лимит — до 300 тыс. рублей с беспроцентным периодом до 55 дней.

Держателям дебетовых карт Tinkoff — Avon также доступны 6% годовых на остаток, бесплатное обслуживание (при 30 тыс. рублей на карте или открытом вкладе), бесплатные переводы на карты других банков (до 20 тыс. рублей в месяц), бесплатное пополнение с карт других банков, бесплатное снятие денежных средств в банкоматах Тинькофф (до 500 тыс. рублей) и в любых банкоматах по всему миру (от 3 тыс. до 150 тыс. рублей).