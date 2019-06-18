Комитет Госдумы разработал механизм страхования зарплат на случай банкротства работодателя, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом пишет «Российская газета» .

Предложения депутатов направлены в правительство РФ для получения заключения.

Согласно нынешним нормам, в случае банкротства работодателя требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, удовлетворяются во вторую очередь. В первой очереди — требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве и выплатой вознаграждения арбитражному управляющему.

Для решения этой проблемы предлагается ввести новый вид обязательного социального страхования — на случай утраты причитающейся работнику зарплаты вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя.

Расходы на выплату данного страхового обеспечения понесет Фонд социального страхования. При этом средства будут формироваться за счет уплаты страховых взносов на этот вид обязательного социального страхования.

Тариф страховых взносов предлагается установить путем перераспределения действующих тарифов страховых взносов, подлежащих уплате работодателем.

Тарифы страховых взносов, подлежащих уплате работодателем, будут распределяться таким образом: на обязательное пенсионное страхование — 26%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9%. При этом на обязательное медицинское страхование пойдет 5,1%, а на обязательное социальное страхование на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя — 0,02%.