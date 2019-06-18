Государственная дума 18 июня приняла во втором чтении законопроект о компенсации ипотечных кредитов семьям, где родился третий ребенок или последующие дети. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Проект закона, внесенного представителями всех фракций Государственной думы и членами Совета Федерации, направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина. Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, «главой государства поставлена задача, чтобы семьи, где родился третий или последующие дети, получили дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита».



По словам Володина, норма будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году.