Клиенты банка «Русский Стандарт» получили возможность воспользоваться новой функцией оплаты квитанций по QR-коду в мобильном банке. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Использование QR-кода позволяет пользователям мобильного банка RSB Mobile не вводить платежные реквизиты. Услуга позволяет произвести оплату моментально: для этого требуется отсканировать штрихкод платежного документа с помощью камеры смартфона, после чего реквизиты автоматически появятся в нужных полях.

В мобильном банке RSB Mobile можно оплатить ЖКУ, штрафы ГИБДД, налоги, подписаться на госуслуги, а также задать любой интересующий вопрос сотруднику банка в специальном онлайн-чате.