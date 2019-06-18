Президент США Дональд Трамп считает, что глава ЕЦБ Марио Драги манипулирует курсом евро, что приводит к несправедливой конкуренции, о чем он написал на своей странице в социальной сети.

«Марио Драги только что объявил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз и позволило им несправедливо легче конкурировать с США. Им сходит это с рук годами вместе с Китаем и другими (странами. — Прим. ред.)», — написал Трамп в Twitter. Американский президент также добавил, что европейские биржи выросли на несправедливых для США заявлениях Драги. «Европейские биржи выросли на комментариях (несправедливых для США) Драги», — написал он в соцсети.

Марио Драги ранее заявил, что ЕЦБ придется смягчить свою монетарную политику, возможно, за счет нового снижения процентных ставок или скупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке.

«В случае отсутствия улучшений, например при угрозе для устойчивого возвращения инфляции к целевому показателю, потребуются дополнительные меры стимулирования», — сказал Драги на ежегодной конференции ЕЦБ в Португалии.

Он добавил, что сохраняется «значительный резерв» для новой покупки активов. «У нас в арсенале остаются дальнейшие снижения ставок и смягчающие меры для сдерживания каких-либо побочных эффектов», — отметил Драги.

Ранее Трамп уже обвинял в валютном манипулировании Китай. Кроме того, Минфин США высказывал подозрения о манипулировании в отношении России.